Глава МИД России пошутил о древнейшей профессии

2017-06-06 21:48 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы со студентами в Калининграде пошутил по поводу древнейшей профессии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Rambler News Service.

«Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считают ту профессию, которая была древнейшей (проституция — прим.), потому что древнейшая профессия все-таки дипломатия. Поскольку сначала нужно договориться», — сказал глава МИД.

По словам Лаврова, дипломатия особенно интересна в те моменты, когда она приносит результат. В качестве примера он вспомнил переговоры в столице Белоруссии в феврале 2015 года, которые затянулись на 17 часов и завершились подписанием Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. «Вы не представляете, какое это было ощущение, ощущение результата», — поведал министр.

С.Б.

