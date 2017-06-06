Напавший на полицию в Париже не был известен разведке

2017-06-06 21:42 | www.trend.az | 3

Мужчина, с молотком напавший во вторник на сотрудников полиции у собора Парижской Богоматери, не был известен правоохранительным органам и французской разведке, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал France Info.

"Напавший на полицейских был выходцем из Алжира 1977 года рождения, он проживал в департаменте Валь-д'Уаз. При себе у него был документ, его сейчас проверяет полиция. На данном этапе (известно, что) мужчина не был известен французской полиции или разведке", — сообщает портал.

Днем во вторник неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских, те, в свою очередь, открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия скорая помощь. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.

Как заявил глава МВД Жерар Коллон, мужчина имел при себе также два кухонных ножа и удостоверение личности на имя алжирского студента, подлинность которого сейчас устанавливается. Министр отметил, что нападавший выкрикивал слова о Сирии.