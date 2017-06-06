В Азербайджане презентована новая компьютерная игра (ФОТО)

2017-06-06 21:59 | www.trend.az | 3

БАКУ / Trend/ - Во вторник состоялась презентация компьютерной игры "Шуша под оккупацией. Месть" и книги "Узнай Карабах".

В презентации приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, глава исполнительной власти Шушинского района Байрам Сафаров, депутаты и другие гости.

На мероприятии Азад Рагимов положительно оценил новую компьютерную игру, отметив, что молодое поколение должно знать историю Азербайджана, должно расти в духе патриотизма.

Игра "Шуша под оккупацией. Месть" является обновленной версией игры "Шуша под оккупацией" 2012 года. В новой версии улучшены технические показатели игры, обновлена и улучшена стратегия.

Игра подготовлена компанией "AzDimension" при поддержки министерства молодежи и спорта. Ранее эта компания при поддержки министерства выпустила игру "Агдам под оккупацией", а в конце этого года планируется презентация новой игры "Последний переулок".

(Автор: Эльчин Мехтиев)