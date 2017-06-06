Трамп поддержал изоляцию Катара

2017-06-06 22:02 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп поддержал изоляцию Катара, заявив о недопустимости финансирования радикальной идеологии, передает Oxu.Az.

«Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявил, что больше не может быть финансирования радикальной идеологии. Лидеры указали на Катар - смотрите!», - написал Трамп в Twitter.

Он также отметил, что все указывает на причастность к финансированию терроризма Катаром.

«Так хорошо видеть, что визит в Саудовскую Аравию, к королю, с 50 странами уже окупается. Они заявили, что займут жесткую позицию в отношении финансирования экстремизма, все упоминания тогда указывали на Катар. Возможно, это станет началом конца ужаса терроризма», - добавил Трамп.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже оповестили о разрыве отношений с Катаром. В Дохе эти обвинения отвергли, заявив, что намерены продолжать сотрудничество с мировым сообществом в отношении борьбы с терроризмом.

Вашингтон выразил готовность поспособствовать примирению Катара с Бахрейном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.

С.Б.

