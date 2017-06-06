Эрдоган обсудил с главами ряда стран ситуацию вокруг Катара

2017-06-06 22:19 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник обсудил с главами ряда стран ситуацию, сложившуюся вокруг Катара.

Как передают турецкие СМИ, президент Турции в частности провел телефонный разговор с главами Франции, Индонезии, Бахрейна и Ливана.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.