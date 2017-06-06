В Турции женщина обезвредила грабителя-азербайджанца – ФОТО

2017-06-06 22:21 | www.oxu.az | 3

33-летний гражданин Азербайджана Сархан Сафаров напал, избил и ограбил в Турции 90-летнюю Сабахат Челеби, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Как сообщает Hürriyet, инцидент произошел в Мармарисе, Мугла.

Передвигавшаяся в инвалидной коляске и отдыхавшая в парке Сабахат Челеби попросила находящегося поблизости молодого человека помочь ей добраться до дома.

Проводив женщину, Сархан напросился на чай, и проникнув таким образом в дом, напал на нее и попытался задушить.

Но и старушка оказалась не из робкого десятка. Не растерявшись, она схватила злоумышленника за «причинное место», и предложила взвывшему от боли Сархану все золото, которое было в доме.

Стороны пришли к согласию, и в качестве «компенсации» Сабахат Челеби отдала Сархану ювелирные изделия на 6 тысяч турецких лир.

После того, как Сархан ушел, женщина обратилась в полицию. Грабитель был задержан в доме друга.

Полиция продолжает расследование инцидента.

C.Б.

