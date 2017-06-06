Американская армия штурмует Ракку

2017-06-06 22:46 | www.oxu.az | 3

Подразделения Корпуса морской пехоты США и вертолеты принимают участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки «Исламское государство».

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.

По его словам, в боевых действиях участвуют ударные вертолеты Apache.

Кроме того, как уточнил Дэвис, морпехи применяют 155-миллиметровые гаубицы М777 для поддержки наступающих частей.

ВМС США, в свою очередь, сообщили, что нанесли серию ударов по целям ИГИЛ с кораблей в восточном Средиземноморье.

С.Б.

