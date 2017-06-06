В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

2017-06-06 22:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени Президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, от всей души желаю дальнейшего процветания Вашей стране.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю полную уверенность в том, что дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой будут и впредь развиваться на благо наших стран", - говорится в поздравлении.

Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Для меня честь от имени народа Афганистана передать Вашему превосходительству и братскому азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю 28 Мая – Дня Республики.

Дальнейшее развитие и расширение сотрудничества между нашими странами с учетом взаимных интересов являются одними из важных вопросов для Афганистана.

Выражаю удовлетворение дружескими связями между Азербайджаном и Афганистаном и, пользуясь этой приятной возможностью, желаю дальнейшего углубления и укрепления отношений наших братских народов.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, успехов, а дружественному народу Азербайджана – счастья и прогресса", - говорится в поздравлении.

Король Испании Филипп VI поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени Правительства и народа Испании сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, дружественному азербайджанскому народу - мира и процветания.

Господин Президент, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравлении.