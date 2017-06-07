Президент Турции осудил изоляцию Катара

2017-06-07 00:11 | www.trend.az | 1

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник прокомментировал политический скандал вокруг Катара.

"Мы не считаем правильным санкции против Катара. В период, когда нам особенно нужны солидарность и сотрудничество, эта ситуация никому в нашем регионе не принесет пользы", - сказал он.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.