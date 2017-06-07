Мониторинг на линии фронта - важная мера для укрепления доверия - ОБСЕ

2017-06-07 00:30 | www.trend.az | 1

БАКУ/ Trend/ - Мониторинг на линии соприкосновения войск является важной мерой для укрепления доверия, сказал пресс-секретарь председателя ОБСЕ, говорится в сообщении на сайте организации.

В сообщении также отмечается, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анжи Каспшик постоянно изучает другие пути повышения доверия между сторонами.

Мониторинги личного представителя тщательно подготавливаются и согласовываются со сторонами. Они проводятся при сопровождении военных для обеспечения безопасности всех участников, говорится в сообщении.

На подготовительном этапе личный представитель четко определяет место проведения мониторинга. Он выбирает место, которое дает возможность оценить ситуацию, говорится в сообщении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.