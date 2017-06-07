Шквальный ветер в Лерике вызвал перебои в электроснабжении

2017-06-07 00:56 | www.apa.az | 1

Шквальный ветер в Лерике вызвал перебои в электроснабжении района.

Как сообщает южное бюро АПА, кратковременные ураганный ветер и ливень, обрушившиеся на район минувшим вечером, привели к перебоям в электроснабжении района. В результате удара молнии по подстанции, на трансформаторе возник пожар. По этой причине была прекращена подача электроэнергии. Кроме того, в районе местами выпал град, который нанес определенный ущерб посевным полям и садам.