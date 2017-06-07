Марк Тиллерсон: "США привержены принципу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта"

2017-06-07 01:35 | www.apa.az | 1

США привержены принципу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает АПА, об этом говорится в поздравительном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона по случаю государственного праздника Азербайджана - 28 Мая-Дня Республики.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США, говорится:

«От имени народа США выражаю самые искренние поздравления азербайджанскому народу по случаю Дня Республики.

США и Азербайджан являются сильными партнерами, долгие годы они сотрудничают по вопросам энергетики и безопасности, а также строят диалог на основе демократических принципов.

Поздравляю Азербайджан, обладающий богатой историей, по случаю начала священного месяца Рамазан, а также 99-летия провозглашения первой парламентской республики на мусульманском Востоке

США поощряют усилия по созданию еще более демократического и процветающего государства, относящегося с уважением к фундаментальным свободам народа.

Мы также привержены принципу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

США и в будущем намерены построить еще более тесное сотрудничество с Азербайджаном».