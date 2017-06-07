Напавший на полицейских в Париже заявил о связях с ИГ

2017-06-07 01:51 | www.apa.az | 1

Мужчина, напавший во вторник с молотком на полицейский патруль у собора Парижской Богоматери, заявил, что является "солдатом халифата" группировки "Исламское государство". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских, те, в свою очередь, открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия скорая помощь. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.