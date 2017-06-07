Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmuyoruz

2017-06-07 01:34 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Dış ilişkiler Başkanlığı geleneksel iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, "Sırf bölgedeki politikalarına hizmet ettikleri için terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemek yerine onları 'milis güç' gibi tanımlamalarla aklayanlar, hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır." dedi.

"Taktik sebeplerle bile olsa işgal ettiği bölgelerde etnik temizlik faaliyeti yürüten, kimi zaman rejimle kimi zaman DEAŞ'la işbirliği yapan bir terör örgütüne arka çıkmak, asla doğru değildir." diye Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasi çözüm vizyonu ortaya koymayan, bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel dinamiklerini yok sayan bir inisiyatifin başarı şansı yoktur. Kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir terör örgütü, kesinlikle demokratik güç olamaz. Böylesi bir yapıyı tarif edecek tek ifade, 'terör örgütü' kavramıdır."

'Topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa gereğini yaparız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cerablus'tan DEAŞ'ı çıkardık, Rai'den çıkardık, Dabık'tan çıkardık, El Bab'tan çıkardık. 'Gelin bu işi beraber yürütelim' dememize rağmen, bu işi bizim terör örgütü olarak ilan ettiğimiz PYD ve onun silahlı kanadı YPG ile yürüteceklerini söylediler. Bize düşen nedir? Hayırlı olsun. Ama bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa biz de gereğini yaparız." diye konuştu.

Erdoğan, "Kato Dağı'nın tepesinden bin metre dikey aşağı kuyu, onun altında şehir, bakıyorsunuz 100 metre, 200 metre dağın altında şehirler, mağaralar, inler ve oralarda bütün lojistik malzemeler, silahlar, her şey oralarda ve maalesef dost bildiklerimizin silahları oralarda stoklanmış." dedi.

Kaynak: AA

"Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmuyoruz"

"Katar'a karşı başlatılan yaptırımları, doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum." diyen Erdoğan, "Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise, bölgemizdeki özellikle hiçbir ülkenin faydasına, yararına değildir." ifadesini kullandı.