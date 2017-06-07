США возобновили удары с кораблей в Средиземноморье по позициям ИГ

2017-06-07 02:37 | www.apa.az | 0

США нанесли серию ударов по целям террористической группировки "Исламское государство" с кораблей в восточном Средиземноморье. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба ВМС США.

"Шестого июня ударная группа во главе с авианосцем "Джордж Буш" возобновила удары в рамках операции "Непоколебимая решимость" из восточного Средиземноморья", — говорится в сообщении.

Там указывается, что данная группа вошла в Средиземное море 5 июня после "осуществления операций в поддержку "Непоколебимой решимости" и для обеспечения безопасности на море в составе 5-го флота ВМС США".