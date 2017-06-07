Госдеп: “Россия планировала совершить госпереворот в Черногории”

2017-06-07 02:52 | www.apa.az | 0

Государственный департамент США заявил, что Россия планировала совершить госпереворот в Черногории, об этом были проинформированы партнёры республики по НАТО. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джон Хефферн.

По его словам, в Черногории "в прошлом году собрались несколько российских агентов", и "власти Черногории проинформировали нас в НАТО о планировавшемся госперевороте в Черногории".

По заявлению американского дипломата, "российские агенты использовали разного рода механизмы для того, чтобы подорвать выборы" в Черногории.

В понедельник Черногория официально стала членом НАТО. Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за намерения властей вступить в альянс. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными такие заявления. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.