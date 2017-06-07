Рекс Тиллерсон: США рассчитывают на более тесное сотрудничество с Азербайджаном

2017-06-07 02:37 | www.trend.az | 1

БАКУ/ Trend/ - Госдепартамент США опубликовал поздравление госсекретаря Рекса Тиллерсона по поводу Дня Республики. В обращении к руководству Азербайджана и азербайджанскому народу, глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов от имени американского народа выражает искренние поздравления в связи с Днем Республики.

"Соединенные Штаты и Азербайджан поддерживают тесное партнерство, основанное на многолетнем сотрудничестве по вопросам энергетики и безопасности, а также диалоге по демократическим принципам. В связи с началом месяца Рамазан, я также поздравляю Азербайджан с его богатой историей, в том числе с 99-летием создания первой парламентской республики в мусульманском мире", - говорится в обращении.

Тиллерсон отмечает, что Соединенные Штаты поощряют усилия по созданию более безопасной и процветающей нации, которая уважает основные свободы своего народа. "Мы также по-прежнему привержены к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", -подчеркивает госсекретарь США.

"Соединенные Штаты рассчитывают на более тесное сотрудничество с Азербайджаном во всех областях наших отношений в ближайшие годы", - говорится в завершение письма.