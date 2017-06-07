Ураганный ветер затруднил движение по трассе Алят-Астара

2017-06-07 03:24 | www.apa.az | 1

Ураганный ветер минувшим вечером создал проблемы для движения транспортных средств на участке дороги Алят-Астара, пролегающем через Джалилабадский район.

Как сообщает южное бюро АПА, на отрезке 140-145 км автодороги ураганный ветер повалил на проезжую часть больше 20 деревьев. По этой причине в движении автотранспорта возникли проблемы. Для ликвидации последствий стихии, на участок привлечены тяжелая техника и живая сила соответствующих структур.