В результате стрельбы в американском штате Юта погибли три человека

2017-06-07 03:40 | www.trend.az | 1

Три человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы в городе Санди в американском штате Юта, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KSL.

По данным телеканала, инцидент произошел во вторник днем на одной из улиц. Сообщается, что вход в начальную школу, расположенную недалеко от места происшествия, был перекрыт.

Как сообщил представитель полиции города Джейсон Нильсон, в настоящее время угрозы нет. Полиция изучает обстоятельства инцидента. Другие подробности неизвестны.