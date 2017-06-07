В Гаджикабуле перевернулся микроавтобус: 3 человека погибли, еще 1 ранен

2017-06-07 03:42 | www.apa.az | 1

В Гаджикабуле произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые. Как сообщает Миль-Муганское бюро АПА, авария произошла на 115-м километре трассы Баку-Газах, на территории Гаджикабульского района. По сообщению, микроавтобус марки «Форд» с государственным номерным знаком 99 HF 830 слетел в кювет и перевернулся.

По предварительной информации, в результате аварии погибли 3 человека, еще один травмирован.

Устанавливаются личности жертв и пострадавших, а также обстоятельства ДТП.