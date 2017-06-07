Mersin açıklarında bir gemide 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

2017-06-07 02:49 | www.trend.az | 0

Mersin açıklarında bir gemide 1 ton 71 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Kongo bayraklı gemi Marmaris Aksaz Üssü'ne çekildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleriyle uluslararası sularda bir gemiye yapılan ortak operasyonda 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.

Muğla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına çekilen geminin 9 kişilik mürettebatı ise gözaltına alındı.

Kaynak: Milliyet