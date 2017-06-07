Трамп провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

2017-06-07 05:16 | www.apa.az | 1

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абделем Азизом Аль Саудом, в ходе которого он подчеркнул необходимость единства стран Персидского залива. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

"Его (Трампа — ред.) послание заключалось в том, что в регионе нам необходимо единство для борьбы с экстремистской идеологией и финансированием терроризма. Важно, чтобы (страны — ред.) Персидского залива были едины для мира и безопасности в регионе", — приводит агентство слова чиновника.

Ранее сообщалось, что Трамп провел продуктивные переговоры с эмиром Катара по вопросу борьбы с терроризмом во время пребывания в регионе.