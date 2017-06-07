В Азербайджане предлагается более эффективно использовать прибыль ЦБ

2017-06-07 05:08 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана во вторник прошло совместное заседание комитета по вопросам экономической политике, промышленности и предпринимательства и комитета по вопросам юридической политики и государственного строительства.

Как сообщили Trend в пресс-службе парламента, заседание открыл председатель парламентского комитета по вопросам экономической политике, промышленности и предпринимательства Зияд Самедзаде.

По его словам, в связи с осуществляемой работой по углублению успешно проводимых в стране экономических реформ предусмотрено внесение изменений в ряд законов. Было отмечено, что законопроекты были представлены в парламент Президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы.

Директор Службы финансового мониторинга при Палате надзора над финансовыми рынками Анар Салманов, комментируя изменения в закон «О валютном регулировании», отметил, что предложена новая редакция статьи 14-1. Так, в случае принятии законопроекта, статья 14-1 будет дана в следующей редакции: «Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики в случае выявления следов легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма при ввозе в Азербайджанскую Республику или вывозе из Азербайджанской Республики валютных ценностей должен принять меры по сохранению и изъятию следов преступления, направить полученные документы соответствующему органу, осуществляющему уголовное преследование, а также представить информацию об этом в орган финансового мониторинга. Целью является определение вопроса передачи выявленных таможенными органами во время трансграничной перевозки валютных ценностей, следов легализации денежных средств, полученных преступным путем, органу финансового мониторинга.

На заседании также говорилось о значении изменения, которое будет внесено в 12.2 закона «О Центральном банке». Согласно действующему законодательству, после формирования резервных капиталов и подтверждения годового финансового отчета Центрального банка аудиторским заключением свободный остаток реализованной прибыли переводится в государственный бюджет. Предлагается после слова «бюджет» добавить в статью слова «в том числе на основании обращения соответствующего органа исполнительной власти и при согласовании с соответствующим органом исполнительной власти в созданный в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» целевой бюджетный фонд для обеспечения выполнения долговых обязательств по государственной гарантии». Это изменение вносится с целью обеспечения более целевого и эффективного использования прибыли Центрального банка.

На заседании также были рассмотрены изменения, предложенные в Кодекс об административных проступках, Уголовный кодекс, законы «О страховой деятельности», «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма».

В заключение обсуждений, включенные в повестку дня законопроекты были рекомендованы для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Текст: Талех Агавердиев)