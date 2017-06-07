В Гаджикабуле перевернулся микроавтобус: погибла мать с двумя сыновьями, ранен внук - ОБНОВЛЕНО

2017-06-07 05:55 | www.apa.az | 0

Установлены личности погибших при тяжелом ДТП в Гаджикабуле. Как сообщает Миль-Муганское бюро АПА, в результате аварии погибли два брата и их мать – жители села Мюсюсли Уджарского района Абдуллаев Гамиль Шукюр оглу 1994 г.р., Абдуллаев Самир Шукюр оглу 1989 г.р. и Абдуллаева Гюльзар Князь гызы 1966 г.р. Пострадавший же 6-летний мальчик приходится сыном Самиру Абдуллаеву.

***** 03.42

В Гаджикабуле произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые. Как сообщает Миль-Муганское бюро АПА, авария произошла на 115-м километре трассы Баку-Газах, на территории Гаджикабульского района. По сообщению, микроавтобус марки «Форд» с государственным номерным знаком 99 HF 830 слетел в кювет и перевернулся.

По предварительной информации, в результате аварии погибли 3 человека, еще один травмирован.

Устанавливаются личности жертв и пострадавших, а также обстоятельства ДТП.