Турция продолжит развивать отношения с Катаром, заявил Эрдоган

2017-06-07 06:40 | www.apa.az | 0

Турция продолжит развивать отношения с Катаром, санкции против этой страны не являются решением проблемы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы не считаем правильным (решением) санкции против Катара. В период, когда нам особенно нужны солидарность и сотрудничество, эта ситуация никому в нашем регионе не принесет пользы. С одобрением воспринимаем хладнокровие Катара. Мы и дальше продолжим развивать с ним отношения", — заявил Эрдоган во вторник, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Он добавил, что Турция приложит все усилия для того, чтобы ситуация вокруг Катара как можно быстрее разрешилась путем диалога.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.