Саудовская Аравия поставила перед Катаром десять условий

2017-06-07 07:29 | www.apa.az | 1

Саудовская Аравия поставила перед Катаром десять условий для нормализации отношений и дала на их выполнение 24 часа, начиная с вечера вторника. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил саудовский новостной портал "Ахбар аль-эн".

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

По информации портала, в числе выдвинутых условий — немедленный разрыв дипотношений с Ираном, выдворение всех членов исламистских движений "Братья-мусульмане" и ХАМАС, замораживание их счетов в банках и прекращение любого взаимодействия с этими группировками.

Кроме того, Саудовская Аравия также потребовала от Катара немедленно изменить политику вещающего из Дохи спутникового телеканала "Аль-Джазира" и сменить его администрацию, чтобы вещание канала не шло вразрез с интересами стран Персидского залива и арабского мира.