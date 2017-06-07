При авиаударе коалиции США погибли двое военных сирийской армии

2017-06-07 07:35 | www.apa.az | 1

Двое военнослужащих сирийской армии погибли, свыше 15 получили ранения в результате авиаударов возглавляемой США коалиции в сирийской пустыне (в районе Ат-Танфы). Как передает АПА, об этом заявил РИА Новости осведомленный источник с места событий.

"Двое военнослужащих сирийской армии погибли, свыше 15 получили ранения вследствие ударов авиации США в сирийской пустыне", — заявил РИА Новости информированный источник.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.