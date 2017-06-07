МИД Турции осудил теракты в Иране

2017-06-07 15:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции осудило террористические атаки, совершенные в Тегеране, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны в среду.

В сообщении говорится, что Турция решительно осуждает атаки в Тегеране.

«Турция соболезнует иранскому народу в связи с террористическими атаками в Тегеране», - говорится сообщении.

По меньшей мере 35 человек были доставлены в ближайшие больницы после двух терактов, произошедших сегодня утром в Тегеране, сообщает в среду информационное агентство ISNA.

Ранее несколько вооруженных людей напали на здание парламента. В ходе атаки погибли по меньшей мере семь человек.

Еще одна атака произошла на территории мавзолея имама Хомейни в Тегеране. Нападавшие открыли стрельбу, в ходе которой один человек погиб, пятеро получили ранения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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