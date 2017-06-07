Азербайджанские актеры почтили память известного режиссера (ФОТО)

2017-06-07 15:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Во Второй Аллее почетного захоронения в Баку деятели культуры и искусства почтили память видного азербайджанского режиссера, заслуженного деятеля искусств, педагога Зафара Нематова, сообщили Trend Life в пресс-службе Аздрамы.

Сын Зафара Нематова, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азербайджана Азерпаша Нематов поделился воспоминаниями об отце, рассказал о вкладе режиссера в развитие театрального искусства страны, и педагогической деятельности в деле воспитания не одного поколения актеров.

Отметим, что Зафар Нематов родился 6 июня в 1917 года в Баку. С 1931-1941 годы работал в качестве актера в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, а с 1942-1953 – режиссером-постановщиком, а с 1954 года по 1969 годы работал на должности главного режиссера.

На сцене театра он поставил такие спектакли как "Меликмамед", "Ревизор", "Чернушка", "Яшар", "Ромео и Джульетта", "Комсомольская поэма" и многих других. Зафар Нематов скончался 19 ноября 1971 года.

(Автор: Джани Бабаева)