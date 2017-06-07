AZ EN RU TR

На территории мавзолея Хомейни еще один камикадзе подорвал себя

2017-06-07 13:56 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщило в своем Twitter агентство Mehr со ссылкой на данные национальной телерадиовещательной корпорации Ирана (IRIB).

Отмечается, что подорвался еще один смертник. О пострадавших информации нет.

Отметим, ранее 7 июня двое мужчин и женщина открыли стрельбу, а еще одна женщина привела в действие закрепленное на ней взрывное устройство. По неподтвержденной информации, погиб один человек. Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину ликвидировали силовики, вторая женщина была задержана.

В этот же день несколько человек устроили стрельбу в здании иранского парламента. Там, по сведениям агентства Tasnim, погибли семь человек. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər