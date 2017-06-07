На территории мавзолея Хомейни еще один камикадзе подорвал себя

2017-06-07 13:56 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщило в своем Twitter агентство Mehr со ссылкой на данные национальной телерадиовещательной корпорации Ирана (IRIB).

Отмечается, что подорвался еще один смертник. О пострадавших информации нет.

Отметим, ранее 7 июня двое мужчин и женщина открыли стрельбу, а еще одна женщина привела в действие закрепленное на ней взрывное устройство. По неподтвержденной информации, погиб один человек. Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину ликвидировали силовики, вторая женщина была задержана.

В этот же день несколько человек устроили стрельбу в здании иранского парламента. Там, по сведениям агентства Tasnim, погибли семь человек. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.