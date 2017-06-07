Сменился акционер банка ВТБ (Азербайджан)

2017-06-07 14:06 | www.apa.az | 3

В структуре акционеров ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)» изменение.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на аудиторский отчет банка за 2016 год, Ашраф Камилов продал свою 0,01%-ную долю Адыгозалу Агаеву.

Доля двух других акционеров не изменилась. Так, 51% акций банка ВТБ (Азербайджан) принадлежат ОАО «Банк ВТБ (Россия)», а 48,99% - ОАО AtaHoldinq.

Отметим, что А.Камилов является первым заместителем председателя Наблюдательного совета ОАО AtaHoldinq, а А.Агаев – председателем правления.