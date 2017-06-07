В Сабирабаде автомобиль столкнулся с телегой
2017-06-07 08:52 | www.oxu.az | 1
В Сабирабаде автомобиль столкнулся с телегой, пострадали двое.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло вчера около 21.30 в селе Гаратогай Сабирабадского района.
Автомобиль марки КИА врезался в телегу с лошадью. В результате телегу отбросило на двух сельчан, стоявших на обочине – Акберова Айнур Сарвар гызы 1995 г.р. и Вахидова Рамина Бейбала оглу 1978 г.р. Пострадавшие помещены в Ширванскую горбольницу.
Выясняются обстоятельства ДТП.
A.M.