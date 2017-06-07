Ближний Восток подталкивают к еще более страшной беде – межэтническим столкновениям

2017-06-07 15:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Казалось, было бы трудно найти связь между катарским кризисом и серией терактов в центре Тегерана, если бы сегодня утром не прозвучали высказывания властей Саудовской Аравии о том, что «Ирану нужно преподать урок».

Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли о том, что Иран проводит сектантскую политику в регионе, но дело в том, что такая политика также осуществляется и со стороны Саудовской Аравии.

Комментируя серию терактов в центре Тегерана, ряд арабских и иранских СМИ уже сообщили, что за терактами стоит террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Один из террористов подорвал себя в здании парламента, а другой - в мавзолее имама Рухолла Мусави Хомейни.

Мировые СМИ также пишут о том, что один из террористов совершил самоубийство, приняв цианид.

Подорвать себя «поясом шахида» - такая тактика широко используется террористами ИГ в Сирии и в Ираке. Однако до сих пор не было зафиксировано ни одного случая, когда террористы ИГ использовали бы цианистый калий для совершения самоубийства, в ходе террористической акции.

Эта деталь свидетельствует о том, что в совершенных в Тегеране терактах все-таки отсутствует фактор ИГ.

Если внимательно рассмотреть сложившееся в Иране положение, то можно увидеть, что за последние годы в иранской провинции Хузистан весьма возросла активность проживающих здесь этнических арабов. Основная часть арабов в этой иранской провинции являются шиитами, тем не менее, они проживают в весьма сложных социально-экономических условиях.

Арабские СМИ периодически сообщают о трудной жизни и сложном социальном положении иранских арабов.

Очевидно, что даже если за терактами в Тегеране будут стоять иранские арабы, спонсируемые извне, правительство Ирана не признает данный факт.

Потому что признание такого факта даст козыри в руки противников Ирана.

Тем не менее, какая бы сила не стояла за этими событиями, Иран оценивает это как теракт, а вот арабские СМИ все же расходятся во мнениях по поводу событий в Тегеране. История показывает, что в зависимости от политической конъюнктуры, ту или иную террористическую организацию могут признать в качестве борцов за свободу, или же наоборот, народное освободительное сопротивление могут позиционировать в качестве террористического движения.

К большому сожалению, вооруженные конфликты в Ираке в Сирии привели к тому, что народы, испокон веков жившие в мире в этих краях, сегодня открытом текстом заявляют о том, что их совместное проживание отныне невозможно.

Сегодня Сирия и Ирак находятся на гране этнического раскола, а фактор ИГ еще больше ускорил данный процесс.

То есть вполне очевидно, что этнические конфликты на Ближнем Востоке представляют не меньшую опасность, нежели растущий религиозный радикализм.

И в этой связи, мусульманские страны вместе с растущим религиозным радикализмом должны бороться и с этническим сепаратизмом, являющимся вторым по важности фактором для разделения исламского мира.

(Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend)

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