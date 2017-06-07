Террористические атаки в Иране усилят напряжение в регионе – эксперт

2017-06-07 15:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Террористические атаки в Иране усилят напряжение в регионе, сказал Trend в среду лидер движения "Новая Россия", политолог, известный общественный деятель Никита Исаев.

«Здесь очень важно понимать, что Иран является крайне важным государством не только на Ближнем Востоке, но и в Закавказье, и естественно, что террористические угрозы в Иране, как в том числе в одном из государств-гарантов безопасности в этом регионе, конечно, подрывают стабильность и в Закавказском регионе», - сказал Исаев.

Эксперт полагает, что террористическая активность в Иране будет продолжаться.

«Не исключаю, что террористическая активность в Иране будет усиливаться. При этом скорее всего Иран будет отвечать, и это станет достаточно опасным для региона», - добавил Исаев.

Говоря о влиянии событий и Иране на сотрудничество страны с региональными державами в борьбе с терроризмом, Исаев отметил, что, во-первых, у Ирана сейчас возникли свои собственные заботы по устранению террористических угроз, и поэтому сейчас страна будет обеспокоена больше своей безопасностью.

«Во-вторых, Иран займет гораздо более жесткую позицию в отношении борьбы с терроризмом. А эта жесткая позиция может переходить в фазу открытых военных действий в различных точках региона. В-третьих, Иран как государство, которое занимает достаточно принципиальную позицию в отношении США, скорее всего перейдет от тактики ожидания к наступательной тактике. И это, конечно, тоже будет вызывать напряжение в регионе», - сказал он.

Сегодня несколько вооруженных людей напали на здание парламента Ирана и на мавзолей имама Хомейни в Тегеране. В ходе атаки погибли по меньшей мере двенадцать человек, 39 получили ранения. Шесть террористов были ликвидированы силами безопасности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)