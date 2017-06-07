Mike Pence: Rusya en büyük tehlike

2017-06-07 10:10 | www.trend.az | 1

ABD Başkan Yardımcısı Pence, dünyanın en büyük tehlikeleri olarak nitelendirdiği Rusya ve İran’a karşı mücadelede NATO’daki müttefiklerine yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Önceki gün NATO’nun 29. üyesi olan Karadağ’a da Rusya’dan “misilleme yapılacak” tepkisi geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence önceki gün Atlantik Konseyi’nde Rusya, İran ve terörü dünyanın en büyük tehlikeleri olarak nitelendirerek, bu tehlikelerle mücadele için NATO’daki müttefiklerine yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Atlantik Konseyi’nde konuşan Pence “Rusya’nın sınırlarını güç kullanarak yeniden çizmeye çalışması, İran’ın Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırma girişimleri, her yere sıçrayabilecek uluslararası terör tehdidi… Tüm bunlar, komünizmin çeyrek asır önceki çöküşünden beri dünyanın en tehlikeli döneminde olduğunu gösteriyor” dedi.

ABD’nin NATO kapsamındaki tüm sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Pence, herhangi bir NATO üyesine saldırının tüm üyelere yapılmış bir saldırı olacağı prensibine bağlı olduklarını vurguladı. Pence “Eski ve yeni düşmanlar artarken, müttefiklerimiz bugünün ve yarının tehditlerine karşı koymak için gelişmeye devam etmeli. Açık söylemek gerekirse bu alarma geçmek için bir neden olmalı, vatandaşlarımızı korumak için askerlerimizi konuşlandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘Misilleme yapılacak’

Öte yandan Pazartesi günü NATO’nun 29. üyesi olan Karadağ’a Rusya’dan sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “siyasette de, fizikte olduğu gibi, her etki tepkiyi doğurur” denilerek, Karadağ’ın NATO üyeliğine “mütekabiliyet temelinde” misilleme yapılacağı belirtildi. Bakanlık, Karadağ’ın “Rusya’ya karşı düşmanca bir söylem tutturduğunu” da belirtti. Karadağ, Slovenya ve Hırvatistan’dan sonra Eski Yugoslavya ülkelerinden NATO’ya aktılan 3. ülke oldu. Karadağ’ın potansiyel tehditlere karşı Avrupa Akdeniz sahillerinin karşısında yer alması ülkenin NATO açısından stratejik önemini artırıyor. Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence önceki gün Karadağ’ın NATO üyelik töreni için ABD’de bir araya gelmişti.