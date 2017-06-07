Представитель ЕС: Европейский Союз ожидает углубления отношений с Азербайджаном

2017-06-07 14:11 | www.apa.az | 3

«ЕС высоко оценивает стратегическое партнерство с Азербайджаном».

Как сообщает АПА, об этом на открытии проекта технической помощи «Поддержка ЕС в развитие профессионального обучения и образования в Азербайджане» заявил директор департамента Восточного соседства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения ЕС Лоуренс Мередит.

Он сказал, что ЕС является самым крупным торговым партнером Азербайджана: «50% внешнего товарооборота Азербайджана составляют связи с ЕС. В то же время ЕС – самый крупный инвестор Азербайджана. Мы вложили 7 млрд. прямых инвестиций. Завтра в Баку я буду участвовать в бизнес форуме ЕС-Азербайджан. Важность этого в том, что бизнес ЕС и Азербайджана объединяться в одном месте. Мы поддерживаем попытки Азербайджана, чтобы он укрепил и диверсифицировал свою экономику».

По словам Л. Мередита, обсуждения нового соглашения между ЕС и Азербайджаном показывают, что обе стороны ждут углубления отношений: «Мы заинтересованы в модернизации азербайджанской экономики».