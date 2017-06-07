Скоро Евросоюз и Азербайджан придут к соглашению о среднесрочных приоритетах до 2020 года

2017-06-07 14:13 | www.apa.az | 3

«В настоящее время между Азербайджаном и Евросоюзом ведется работа над приоритетами предстоящего сотрудничества. В течение нескольких недель Евросоюз и Азербайджан придут к соглашению о среднесрочных приоритетах до 2020 года».

Как сообщает АПА, об этом на открытии проекта технической помощи «Поддержка ЕС в развитие профессионального обучения и образования в Азербайджане» сказал директор департамента Восточного соседства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения ЕС Лоуренс Мередит.

По его словам, основную приоритетную роль в этих отношениях играет образование, в особенности профессиональное образование. Азербайджан ведет экономические реформы, и это делает развитие среднего и малого предпринимательства неизбежным: «Важно, чтобы в результате всех этих попыток Азербайджан создал общество, обладающее различными навыками. В настоящее время 70% рабочей силы Азербайджана работают на себя или на семейный бизнес. Большая часть работает в сельскохозяйственных компаниях или семейных предприятиях».

Он отметил, что Евросоюз уже начал тесно сотрудничать с Министерством образования для развития навыков профессионального образования.

Л.Мередит сказал, что стратегическое партнерство между Евросоюзом и Азербайджаном также должно получить высокую оценку в рамках Восточного партнерства. По его словам, он занимается не только вопросами Евросоюза, но и региона Восточного партнерства.