На фронте неспокойно

2017-06-07 09:28 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 127 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгерх, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли, Джафарли Газахского района, Агдам, Мунджуглу, на безымянных высотах на территории Товузского района и Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

A.M.

