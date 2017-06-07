В Баку прошел международный фестиваль Save the Childrens World (ФОТО)

2017-06-07 16:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел двухдневный международный фестиваль искусств Save the Childrens World , организованный Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана при поддержке Национального бюро по пропаганде туризма (НБПТ) и Дворца Гейдара Алиева, сообщил Trend Life заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

Фестиваль был приурочен к Международному дню защиты детей. Концертные программы с участием танцевальных, вокальных и инструментальных коллективов и исполнителей из Азербайджана, Грузии, России, Украины и Ирана были представлены в сквере имени Сабира и во Дворце Гейдара Алиева.

"Save the Childrens World был организован во второй раз и надеемся, что международный фестиваль станет традиционным. Наша главная цель - укрепление и развитие культурных и дружественных связей между странами, пропаганда национальных ценностей - обычаев, фольклора и культуры народов, а так же формирование культурного образа жизни, проведения полезного досуга среди юношества и молодежи", - отметил Азиз Азизов и выразил признательность за помощь в реализации проекта.

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(Автор: Вугар Иманов)