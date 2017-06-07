Катар начал переговоры с Турцией и Ираном для поставки питьевой воды

2017-06-07 16:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Катар приступил к переговорам с Турцией и Ираном для обеспечения поставок питьевой воды и аграрной продукции, сообщают арабские СМИ. Согласно сообщению, имеющихся сегодня в Катаре продуктовых запасов хватит на четыре недели.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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