İran meclisinde silah sesleri

2017-06-07 10:18 | www.trend.az | 1

ran, bu sabah bir dizi silahlı saldırı dalgasıyla sarsıldı. Sabah saatlerinde ilk olarak başkent Tahran'daki mecliste silah sesleri duyuldu. Meclisin içine giren üç saldırgan, peş peşe ateş açtı. Saldırganlardan ikisi kalaşnikof tüfekle biri ise tabancayla saldırdı.

Fars haber ajansı, erkek saldırganın birçok kez ateş açtığını ve saldırıda bir korumanın öldüğünü aktarıyor. Ayrıca en az sekiz sivilin yaralı olduğu bildiriliyor. Ajans, bir saldırganın binadan çıkmayı başardığını ve kaçarken yakalandığını duyurdu.

Humeyni türbesinde canlı bomba kendini patlattı

Meclisteki saldırıdan dakikalar sonra bu kez Tahran'ın güneyindeki Ayetullah Humeyni türbesinde saldırı düzenlendi. Bir canlı bomba kendini patlattı. Dört erkek saldırgan ateş açtı, yaralıların olduğu bildiriliyor.

Humeyni, 1979 İran İslam devriminin lideriydi ve halihazırda ülkenin en önemli dini figürü.

İran'da son olarak dün akşam bir grup protestocu meclisin önünde toplanmıştı. Resmi haber ajansı, Hazar finansal enstitüsüne para yatıran öğretmenlerin gösteri yaptığını belirtmişti.