В руководстве AFB Bank новое назначение

2017-06-07 14:17 | www.apa.az | 4

В руководстве AFB Bank новое назначение. Как передает АПА-Экономикс, Анар Байрамов назначен членом правления банка, а также на должность гендиректора.

Таким образом, число членов правления AFB Bank достигло 5-ти, а гендиректоров – 3-х.

А.Байрамов работает в банковском секторе с 2006 года. Так, в 2006-2008 годах он занимал должность внутреннего аудитора в AccessBank, в 2008-2013 годах работал на аналогичной должности в Yapı Kredi Bank Azərbaycan, а в 2013-2017 годах - директором филиала Yapı Kredi Bank Azərbaycan.