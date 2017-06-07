Состоялась презентация проекта «Поддержка ЕС в развитие профессионального обучения и образования в Азербайджане»

2017-06-07 14:26 | www.apa.az | 3

Сегодня проведена конференция, посвященная проекту «Поддержка ЕС в развитие профессионального обучения и образования в Азербайджане».

Как сообщает АПА, министр образования Микаил Джаббаров рассказал о работе, проделанной в сфере профессионального образования в Азербайджане.

По его словам, для того чтобы профессиональное образование приблизилось к реальному сектору и рынку труда важна подготовка профессиональных кадров. Министр отметил, что для развития этой сферы следует обеспечить участие заинтересованных сторон, приспособить к экономике: «Кроме того перед нами стоит задача по усилению материально-технической базы школ. Для повышения конкурентоспособности системы следует увеличить профессионализм учителей, руководящих лиц. Важную роль в этом играют изучение международного опыта, успешных моделей, усиление сотрудничества с частным сектором. Основной целью проекта «Поддержка ЕС в развитие профессионального обучения и образования в Азербайджане» является повышение привлекательности общественного статуса профессионального обучения и образования в Азербайджане и координация с трудовым рынком».

В ходе конференции директор департамента Восточного соседства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения ЕС Лоуренс Мередит рассказал о перспективах ЕС в странах Восточного партнерства, глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард – о планах ЕС по Азербайджану, председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Иса Габиббейли – о реформах в законодательстве Азербайджана в сфере профессионального образования, руководитель проекта Герман Сонневельд – о целях и планировке проекта.

