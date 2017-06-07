Малайзия с августа введет туристический налог

2017-06-07 09:43 | www.oxu.az | 2

Власти Малайзии с 1 августа вводят туристический налог, сумма которого будет зависеть от категории мест размещения туристов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Straits Times со ссылкой на таможенное управление страны.

Как пишет издание, налог затронет как иностранцев, так и граждан Малайзии вне зависимости от их цели путешествия. Так, за проживание в пятизвездной гостинице с гостей будут взимать 20 ринггитов (около 4,7 доллара). Для постояльцев четырехзвездных гостиниц налог составит 10 ринггитов (2,3 доллара). Постояльцы гостиниц с 3,2 и 1 «звездами» заплатят около 1,2 доллара. В местах размещения, не имеющих звезд, придется заплатить 0,5 доллара.

При этом отмечается, что туристический налог не коснется туристов, останавливающихся в семьях, а также в местах, находящихся в ведении религиозных учреждений и помещениях с менее чем 10 комнатами.

Как отметил министр туризма и культуры страны Мохамед Назри Абдул Азиз, потенциальный доход от введения нового налога может составить около 654 миллионов ринггитов (153 миллиона долларов), если уровень заполняемость мест размещения туристов достигнет 60%.

Н.О.