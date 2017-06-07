В Азербайджане проведена рационализация более 30 учреждений профобразования - министр

2017-06-07 16:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство Азербайджана по профессиональному образованию за период своей деятельности провело рационализацию более 30 учреждений профобразования.

Об этом сказал в среду министр образования Микаил Джаббаров на открытии проекта технической помощи «Поддержка Европейским союзом развития профессионального образования и обучения».

Говоря о проектах, реализованных Государственным агентством по профессиональному образованию за период его деятельности, министр отметил, что за короткий срок в большинстве учреждений профессионального образования были проведены мониторинги.

«Были подготовлены соответствующие предложения по оптимизации и рационализации многих из них. Как следствие, была проведена рационализация 32 учреждения профобразования, которые были квалифицированы по сферам и размещены в 13 центрах профессионального образования. На днях проведена еще одна рационализация. В соответствии с постановлением Кабинета министров в Габале на основе двух образовательных учреждений был создан центр профессионального образования. В скором времени в Габале и Гяндже будут сданы в эксплуатацию административные здания новых учреждений профессионального образования. До конца текущего года планируется провести диагностическое оценивание знаний и навыков преподавателей, работающих в учреждениях профессионального образования», - сказал Джаббаров.

По его словам, со следующего года в рамках сотрудничества с одним из крупнейших работодателей страны «Gilan Holding» предусмотрена подготовка на основе заказов квалифицированных кадров, отвечающих требованиям рынка труда.

"Впервые в истории Азербайджана оказание необходимой поддержки подготовке законопроекта по профессиональному образованию, а также совершенствование нормативно-правовой базы профессионального образования и обучения являются одной из основных целей в этой области. С этой целью в настоящее время изучается опыт таких стран, как Германия, Англия, Корея, Финляндия, Швейцария, Сингапур, Литва, Эстония", - сказал министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)