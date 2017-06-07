Россия готова поддержать Иран в борьбе с террором - президент

2017-06-07 16:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Президент России направил своему иранскому коллеге Хасану Роухани телеграмму, в которой выразил свои соболезнования в связи с терактами в Тегеране и подтвердил готовность России вместе продолжать борьбу с террором, говорится на сайте Кремля.

«Глава российского государства решительно осудил эти преступления, которые еще раз подтверждают необходимость наращивания международного сотрудничества в борьбе с силами террора, и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшим совместным действиям с иранскими партнерами на этом направлении", - сообщает пресс-служба российского лидера.

Ранее в среду несколько вооруженных людей напали на здание парламента Ирана и на мавзолей имама Хомейни в Тегеране. В ходе атаки погибли по меньшей мере двенадцать человек, 39 получили ранения. Шесть террористов были ликвидированы силами безопасности.

(Автор: Эльмира Таривердиева )