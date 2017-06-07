Katar krizinde son gelişme: Arabulucu KUVEYT

2017-06-07 10:51 | www.trend.az | 1

Katar’ın, Suudi Arabistan’ın “can düşman” olarak gördüğü İran’la iyi ilişkileri ve bölgede terör örgütlerine destek verdiği iddiasıyla, Suudi liderliğinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır gibi Sünni Arap ülkeleri yaptırım kararı almışlardı.

ERDOĞAN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafları yatıştırmak ve itidal mesajı vermek için hem Katar Emiri, hem de Suudi Kralı ile telefon konuşmaları yapmıştı.

Erdoğan gibi, Sünni Arap cephesinin önemli ülkelerinden Kuveyt de devreye girmişti. Nitekim Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani Kuveyt Emiri ile yaptığı telefon konuşmasının ardından, Katar halkına yönelik yapacağı açıklanan konuşmadan vazgeçmişti. Kuveyt Emiri ile yapılan telefon görüşmesinin ardından, Katar’ın Suudi cephesine karşı herhangi bir “karşı adım atmayacağı” da duyuruldu.

KUVEYT ARABULUCU

Katar’ın El Cezire televizyonunda yayınlanan haberde de, Kuveyt’in “arabulucu” olarak seçildiği diplomatik bir dille ifade edildi. Katar emirlik ailesinden Şeyh Muhammed Bin Abdulrahman El Tani Cezire’ye yaptığı açıklamada, “Katar, Kuveyt Emiri’nin krizin tarafları ile iletişime geçme ve krizi durdurmak için olanak vermeyi istemektedir” denildi.