Bakü'ye uçak seferleri 17 Haziran'da başlıyor

2017-06-07 11:56 | www.trend.az | 1

Trabzon’dan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye karşılıklı direkt uçak seferlerinin 17 Haziran’da başlayacağı bildirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nu ziyaret eden TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ile turizm şirketi yetkilileri Eldaniz Safarov ve Kadir Baydur, Trabzon - Bakü seferleriyle ilgili bilgi verdi.

17 Haziran Cumartesi günü Trabzon’dan 01.00’da Onur Air’le yapılacak ilk seferin ardından, aynı gün yerel saatle 04.40’ta Bakü -Trabzon seferinin gerçekleştirileceğini belirten Kadir Baydur, “Her hafta cumartesi günü aynı saatlerde seferlerimiz tekrarlanacak. Yolcularımızın 23 kilogram bagaj ve 8 kilogram el bagajı hakkı olacak” diye konuştu.

Şirket yetkilisi Kadir Baydur, Trabzon-Bakü seferlerinin, Bakü’nün uluslararası uçuş hattından yararlanmak için büyük bir fırsat olduğunu da ifade ederek, “Bakü’den Türki Cumhuriyetlere, Rusya ve İran’ın birçok kentine, Urumçi’ye bağlantılı seferler bulunuyor. Ağırlıklı olarak Türkiye’nin doğusundaki ülkelere olmak üzere 38 kente bağlantılı uçuş imkânı var. Ayrıca Körfez ülkeleri bağlantılı uçuşlar sayesinde Azerbaycan ve Trabzon’u aynı hat üzerinde gezmek isteyen turistlere de imkân sağlanıyor” dedi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu da, Trabzon’un gelişen turizm potansiyeliyle paralel olarak direkt uçuşların artmasının sevindirici olduğunu, yeni hatların açılmasını beklediklerini söyledi.