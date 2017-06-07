МВД Ирана: Террористы вошли в здание парламента в женской одежде

2017-06-07 14:39 | www.apa.az | 3

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом заявил замминистра внутренних дел Ирана Хусейн Зюльфугари.

Он сказал, что террористы вошли в парламент в женской одежде через парадный вход: «Войдя внутрь, они открыли огонь. Силы СЕПАХ открыли по ним ответный огонь. Террористы проникли не в основное здание парламента, а в здание рядом с ним».

По словам Х. Зюльфугари, террористов было четверо, один из них был убит, еще один подорвал себя: «На данный момент известно, что в парламенте были убиты 2 человека. Террористы окружены».

Государственное агентство «İRNA» распространило информацию о том, что один из террористов в мавзолее Имама Хомейни был задержан живым, перестрелка продолжается.