Ликвидированы четверо террористов, напавших на парламент Ирана - ОБНОВЛЕНО 4

2017-06-07 14:55 | www.apa.az | 4

Завершена операция по обезвреживанию террористов в иранском парламенте.

Как сообщает иранское бюро АПА, ликвидированы все 4 террориста, совершившие нападение на парламент страны.

В настоящее время в здании ведется обыск.

После завершения операции спикер парламента Ирана Али Лариджини осмотрел место происшествия.

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12:12

В результате вооруженного нападения на парламент Ирана погибли 7 человек.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило агентство Tasnim.

Сообщается, что еще 4 человека взяты в заложники.

Тегеранское бюро АПА сообщает, что вооруженный человек, которому удалось покинуть здание парламента, продолжает вести стрельбу на улице. Сотрудники спецназа пытаются разоружить его.

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11:30

Четыре участника вооруженного нападения на парламент Ирана схвачены.

Как сообщает тегеранский корреспондент АПА, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на некоторые источники.

По разным версиям один из нападавших был камикадзе, его сейчас окружили силы безопасности.

Согласно сообщению атаковавшие парламент были вооружены автоматом «Калашников» и пистолетами.

Отметим, четыре человека совершили вооруженное нападение на здание расположенного на юге Тегерана мавзолея Хомейни. Один из них привел в действие взрывное устройство, подорвав себя. Отмечается, что есть много раненых.

Усилены меры безопасности в Аппарате президента Ирана и других важных государственных объектах.

Член президиума парламента Ирана Акбар Ранджбарзаде на государственном телевидении Ирана сказал, что среди членов парламента раненых нет.

По его словам сведений о погибших нет: «Есть информация о нескольких раненых».

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11:07

Число совершивших вооруженое вторжение в парламент Ирана составляет 4 человека.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом заявил спикер национальной комиссии по безопасности и внешней политике парламента Ирана Нагави Хосейни. По его словам, один из нападавших задержан.

Другие трое продолжают перестрелку на разных этажах парламента.

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10:57

В результате перестрелки в парламенте Ирана погиб один человек.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, скончался один из раненых охранников.

Сообщается, что перестрелка в парламенте продолжается.

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10:27

Неизвестный открыл огонь в парламенте Ирана, в результате один человек получил ранение в ногу.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство Tasnim, стрельба продолжается, личность и цели нападавшего пока не установлены.

Мужчина взял в заложники несколько человек, продолжается перестрелка.